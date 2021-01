Mariés au premier regard : Une ex-candidate regrette son aventure et critique le programme

L'expérience Mariés au premier regard 2020 n'a pas été positive pour Sarah. En story Instagram, la gestionnaire de paie qui avait 32 ans au moment du tournage n'a pas caché qu'elle regrettait d'avoir participé à l'émission de M6.

Le 17 janvier 2021, la belle brune a organisé une session de questions/réponses avec ses abonnés. Et sans surprise, l'un d'eux lui a demandé si elle regrettait son expérience. "Vrai, je ne m'en suis jamais cachée. Même si j'assume. Là pour le moment ça m'a plus pénalisée qu'apporté", a-t-elle répondu à un internaute qui lui demandait si elle se serait bien passée de cette aventure.

Un autre abonné a voulu savoir en quoi cela l'avait pénalisée. "Psychologiquement, plus de mauvais que de bon dans mon histoire. Les gens que tu rencontres ont tendance à te définir par ça alors que c'est loin derrière moi. Et je ne suis pas que ça. Les hommes pensent que du coup tu es une fille de télé-réalité. Ca ne m'aide pas dans mes rencontres amoureuse. Au contraire. Avec l'éveil féministe que j'ai aujourd'hui, c'est incohérent de se faire marier par des psys avec des soit-disant compatibilités. Ca équivaut à se marier en écoutant ses parents, une religion ou une culture", a-t-elle alors expliqué. Des propos qui devraient attrister la production de Mariés au premier regard.

Il est vrai que l'aventure ne s'est pas passée comme prévu pour Sarah. Elle était compatible avec Sylvain (un chauffeur de 33 ans) et Rudy (agent commercial de 36 ans) à 78%. Les experts ont donc préféré la laisser choisir quel homme elle souhaitait rencontrer à la mairie de Grans, le jour du mariage. Après une rencontre à l'aveugle, c'est finalement son premier prétendant qu'elle a choisi. Malheureusement, le jeune homme a eu un décès dans sa famille et a donc, en toute logique, préféré ne pas poursuivre le tournage. La candidate n'a donc finalement rencontré personne et a vu son aventure se stopper brutalement.