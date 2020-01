Sarah et Sylvain (Mariés au premier regard) : Mariage annulé après un décès

Fin du suspense concernant le choix de Sarah. Dans le premier épisode de Mariés au premier regard diffusé le 6 janvier 2020, la gestionnaire de paie de 32 ans devait choisir entre Sylvain (un chauffeur de 33 ans) et Rudy (agent commercial de 36 ans). Elle était compatible avec eux à 78%, les experts ont donc préféré la laisser prendre la décision.

L'heure du choix

Après avoir reçu des lettres dans lesquelles étaient énumérés leurs traits de caractère, la jeune maman d'une enfant de 6 ans a eu la chance de les rencontrer à l'aveugle pour se décider. Et, à l'issue des entretiens, elle savait exactement quel homme elle souhaitait rencontrer à la mairie de Grans, pour un éventuel mariage. C'est pour Sylvain qu'elle a eu un coup de coeur, un déchirement pour Rudy qui espérait tant de cette rencontre. "Je me dis que la roue va tourner. Si ce n'est pas là, ce sera plus tard, ce n'est pas grave", a-t-il vite relativisé.

De son côté, Sylvain était aux anges. "Je suis très heureux que tu aies fait ce choix. J'ai hâte de te rencontrer à la mairie, car j'aurais voulu que l'échange dure plus longtemps", a-t-il confié à Sarah après qu'elle a annoncé sa décision. La jeune femme lui a dit que le plaisir était partagé et a admis auprès de son potentiel futur mari qu'elle avait eu un "coup de coeur".

"Je ne pensais pas du tout avoir un coup de coeur. C'est ce que j'espérais, mais je ne pensais pas que je l'aurais", a ensuite confié Sarah lors de son interview. Une fois sa future femme partie, Sylvain a explosé de joie. Il a prouvé que malgré son côté posé, il pouvait être spontané au quotidien.

Mariage annulé et larmes

Est ensuite venu le moment pour Sarah d'annoncer la nouvelle à ses parents. Elle appréhendait énormément leur réaction, surtout celle de son papa. Mais dans l'ensemble, cela s'est bien passé. Malheureusement, un événement d'une grande gravité est venu compromettre l'aventure de la jeune femme. Estelle Dossin a fait le déplacement pour lui remettre une lettre dans laquelle Sylvain expliquait qu'il interrompait l'aventure, à la suite du décès de sa maman. C'est avec beaucoup d'émotions qu'elle a parcouru ses mots. "Je suis persuadé que tu comprendras. Il me faut d'abord me reconstruire moi, avant de construire à deux. Mais qui sait, peut-être aurons-nous le plaisir de nous voir un jour, lorsque je serai prêt. En tout cas, je l'espère et si cela te fait envie, je serai alors très heureux de te découvrir enfin", a-t-il notamment écrit.

Sous le choc, Sarah a eu du mal à trouver ses mots.