Mariés au premier regard 2020 : Rudy malhonnête avec Sarah ?

Lundi 6 janvier, M6 a diffusé le premier épisode de Mariés au premier regard 2020. Les téléspectateurs ont fait la connaissance de Sarah, une gestionnaire de paie de 32 ans. Cette maman d'une petite fille de 6 ans avait sacrifié sa vie de femme par le passé afin que son ancien mari s'épanouisse. Mais cette situation a fini par ne plus lui convenir, elle a donc mis un terme à cette union et s'en est voulu de nombreuses années d'avoir brisé sa famille.

Grâce à l'émission, elle espère rencontrer un homme qui saurait la surprendre et l'apaiser. Elle a donc passé une série de tests afin de trouver une personne compatible avec elle. Et les experts Estelle Dossin et Pascal de Sutter lui en ont trouvé... deux (autour des 78%), une grande première depuis le début de Mariés au premier regard. Très vite, la psychologue-clinicienne s'est rendue chez Sarah pour lui expliquer la situation. La belle brune a appris qu'elle allait devoir faire un choix. De quoi la stresser ! Afin de l'aider à découvrir les qualités et les défauts de ses prétendants, deux lettres lui ont été envoyées.

Dans la sienne, Rudy (agent commercial de 36 ans) s'est décrit comme un homme respectueux, sincère et spontané. Il a expliqué qu'il mettait un point d'honneur à prendre soin de ses deux fils (de 9 et 5 ans), nés de deux mères différentes. Son défaut est selon lui son franc-parler. Sylvain (chauffeur de 33 ans) a quant à lui souhaité que ce soit son ex-femme, avec laquelle il a vécu dix ans, qui mettent des mots sur sa personnalité. Elle l'a dépeint comme un homme très présent pour son fils, "gentil, bienveillant et aimant". Mais elle a également précisé qu'il était "têtu comme un âne, obstiné et borné".

Un choix difficile pour Sarah

Malgré ces lettres, Sarah n'a pas réussi à faire un choix dans les jours qui ont suivi. Les experts lui ont donc organisé une rencontre à l'aveugle. Avec Rudy, elle a essayé de chercher son côté stable, car seule sa folie avait été mise en avant dans la lettre. Et avec Sylvain, elle a voulu s'assurer qu'il était un peu foufou et spontané.

Les deux rencontres se sont bien passées, mais seul petit hic, et pas des moindres, Rudy a dit que son premier amour était la maman de ses deux enfants, alors qu'ils étaient nés de deux relations différentes. Une façon de ne pas donner l'impression à Sarah qu'il manquait de stabilité ? "Ça ne se discute pas comme ça, en deux minutes, à l'aveugle, c'est pour ça que j'ai préféré mentir", s'est-il justifié.

Quoi qu'il en soit, Sarah était enfin décidée à la fin de ces échanges. "Il s'est passé quelque chose d'inexplicable, c'était une évidence", a-t-elle confié. Mais pour connaître son choix, il faudra patienter jusqu'à lundi prochain.