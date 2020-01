Mariés au premier regard 2020 : Situation inédite pour Sarah (EXCLU)

Mariés au premier regard 2020 réserve son lot de surprises. En plus du casting ouvert aux parents célibataires, la production et les experts Pascal de Sutter et Estelle Dossin ont fait face à une situation complètement inédite, comme vous pouvez le découvrir avec l'extrait exclusif disponible dans notre player vidéo.

Sarah est une jeune maman de 32 ans, comme le dévoilait préalablement le communiqué de presse de M6. Durant de nombreuses années, cette gestionnaire de paie a sacrifié sa vie de femme afin que son ancien mari s'épanouisse. Mais cette situation a fini par lui peser, elle a donc mis un terme à sa relation avec cet homme. Aujourd'hui, Sarah ne veut plus se sentir coupable d'avoir brisé sa famille et cherche un compagnon qui saura la surprendre et l'apaiser. On ne sait pas si elle a trouvé son bonheur, mais ce qui est certain, c'est qu'elle avait le choix !

Estelle Dossin s'est en effet déplacée pour lui annoncer que deux hommes étaient compatibles avec elle avec un taux identique. Sous le choc, Sarah s'est aussitôt posé plein de questions. La psychologue clinicienne lui a rapidement apporté des réponses. La belle brune devait faire un choix entre les deux personnes. Pour l'aider, elle allait recevoir deux lettres dans lesquelles les qualités et les défauts de ses prétendants allaient être dévoilés. "D'un côté c'est bien, parce que je choisis. Mais d'un autre côté, si je me trompe, ce sera ma responsabilité. Je me dis que ça va être compliqué. Ce qui me fait le plus peur, c'est que si je fais un choix et que cette personne ne me plaît pas ou que je ne lui plais pas, l'autre personne m'aurait peut-être plu et je lui aurais plu", a confié la candidate, un brin stressée par l'épreuve qui l'attendait. Cela promet une dose de suspense insoutenable.

