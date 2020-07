Mariés au premier regard : Romain et Delphine divorcent !

Ils formaient l'un des couples stars de la saison 4 de l'émission Mariés au premier regard. Compatibles à 82%, Romain et Delphine ont finalement décidé de rompre un an après leur union célébrée dans la Mairie de Grans le 26 juin 2019. Interviewé par le magazine Télé Loisirs, Romain a accepté de dévoiler les raisons de sa rupture avec son ex-femme. Selon lui, c'est le confinement qui a détruit leur couple et qui a dévoilé les failles de leur relation. Il explique : "D'ordinaire, je suis quelqu'un qui travaille énormément, entre 10 à 12 heures par jour, jusqu'à 6 jours par semaine. Je ne passe pas beaucoup de temps à la maison. Bien sûr, Delphine était au courant, elle savait mon rythme de vie. Et là, tomber dans une routine où H24 on est ensemble durant deux mois, c'était très compliqué..."

J'avais besoin de respirer

Un défi difficile qui aura malheureusement fait éclore toutes les incertitudes et les doutes de chacun. "Les premières semaines c'était top et après on ne se supportait plus. A un moment donné, moi, j'avais besoin de respirer. J'émettais le fait de pouvoir rentrer chez moi 2/3 jours, elle le voyait d'un mauvais oeil" confie le beau brun papa d'une fille de 7 ans avant d'ajouter "Entre Delphine et moi, le problème c'est un gros manque de communication. Il y avait aussi beaucoup de fierté de notre part à tous les deux."

"Delphine a demandé le divorce" raconte Romain, qui explique également avoir totalement coupé les ponts avec son ex. Loin d'être amer, le candidat de 32 ans garde en mémoire une belle histoire d'amour, confie n'avoir "aucun regret" et confirme avoir été très amoureux de son épouse. "Je suis tombé amoureux d'elle. De toutes mes histoires, elle est la fille la plus saine que j'ai pu rencontrer." déclare-t-il avec bienveillance.

Une rupture brutale alors que le couple s'était inscrit pour participer à la prochaine émission de télé-réalité La Bataille des couples. Alors, un retour de flamme est-il encore envisageable entre les deux ex-époux ?