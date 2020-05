Romain et Delphine (Mariés au premier regard) : Déjà le divorce ?

Inséparables depuis leur mariage dans l'émission Mariés au premier regard diffusé sur M6, Delphine et Romain ont mystérieusement disparus des réseaux sociaux et n'apparaissent plus ensemble depuis quelques semaines. Couple emblématique de cette quatrième saison, les amoureux semblaient pourtant fous amoureux depuis la diffusion de l'émission. Confinés et heureux, le couple était passé dans l'émission Tous en cuisine avec Cyril Lignac et avait également testé l'hypnose en couple dans le live de Julien Mameli sur Instagram. Fou amoureux de sa femme, le marié y était apparu particulièrement épris de Delphine répétant de nombreuses fois à quel point elle était "magnifique".