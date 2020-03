Mariés au premier regard : Delphine et Romain toujours ensemble : leurs projets

Romain (31 ans), gérant d'une poissonnerie, et Delphine (30 ans), agent d'accueil, étaient dans le monde des Bisounours, dans Mariés au premier regard 2020. Le couple compatible à 82% s'est plu au premier regard et n'a donc pas hésité une seconde à se marier. Depuis, les deux candidats filent le parfait amour, ils ont beaucoup de mal à redescendre de son petit nuage. La jeune femme a bien eu quelques doutes, car elle pensait que son mari pouvait être séducteur. Mais ils ont vite été balayés après sa discussion avec sa belle-mère durant leur séjour au Portugal. Delphine lui a donc déclaré son amour en écrivant "je t'aime" sur le sable durant une promenade sur la plage. Seule ombre au tableau, le beau brun se demandait s'il devait présenter sa femme à sa fille de 6 ans et demi. Il craignait qu'elles ne s'aiment pas et que cela mette un terme à leur relation.

Romain a donc dû se poser les bonnes questions avant le bilan de l'émission. Et c'est ensemble qu'ils se sont présentés face aux experts Pascal de Sutter et Estelle Dossin dans l'épisode Mariés au premier regard du 2 mars 2020. Les deux candidats compatibles à 82% sont revenus sur leur attirance physique lors du mariage, leurs fous rires ou leurs jeux de séduction. Romain a aussi évoqué son appréhension à l'idée de présenter sa fille. Au moment du bilan, la rencontre entre son épouse et sa princesse n'avait pas encore eu lieu. Mais il souhaitait rester marié à Delphine et comptait bien les présenter. Malgré son stress, la jeune femme était heureuse à l'idée de passer ce nouveau cap. C'est main dans la main que le couple est reparti.

Et aujourd'hui, les deux candidats sont toujours fous l'un de l'autre. Depuis la fin du tournage, Delphine a rencontré la fille de son mari. Et, fort heureusement, tout s'est bien passé comme la jeune femme l'a confié à TV Mag : "J'étais un peu stressée, mais ça s'est très bien déroulé. Je l'ai rencontrée au mois d'août, un mois après le bilan. On s'est laissé un peu de temps, Romain et moi, pour nous, pour apprendre à mieux se connaître et à fonder des bonnes bases de couple." Prochaine étape ? La vie à deux ! Ils sont actuellement à la recherche d'un nid douillet et devraient prochainement emménager ensemble : "On cherche une maison, on aimerait que cela se fasse au mois de mars. Pour le moment, on habite à 40 minutes l'un de l'autre. Mais nous nous voyons tous les jours, si je ne suis pas chez lui, il est chez moi. On se déplace toujours à deux !"

Delphine et Romain envisagent également d'avoir un bébé ensemble. Mais ils préfèrent attendre encore un peu avant de se lancer. Peut-être se marieront-ils une nouvelle fois avant afin de renouveler leurs voeux. La jeune femme attend en effet la demande en bonne et due forme de son cher et tendre !