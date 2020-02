Delphine et Romain (Mariés au premier regard) : nuit torride et mise au point

Compatibles à 82%, Romain (31 ans), gérant d'une poissonnerie, et Delphine (30 ans), agent d'accueil, se sont plu au premier regard. Après s'être dit "oui", les candidats de Mariés au premier regard 2020 ont passé leur première nuit ensemble, puis ils sont partis en voyage de noces à Marrakech. Tout se passait bien au début, mais des tensions sont vite apparues.

Dans l'épisode du 3 février 2020, Romain regrettait que Delphine ne prenne pas les devants, alors qu'il faisait tout pour la rassurer. Il commençait à "douter un peu". Lors d'un déjeuner, il a donc décidé d'avoir une discussion avec elle : "À l'heure actuelle, j'ai l'impression de beaucoup donner et de ne pas recevoir en conséquence. Même si ça ne fait que trois jours et que ça paraît fou, je me dis que c'est tellement bien que je n'ai pas envie de me freiner", a-t-il expliqué. Son épouse lui a alors expliqué qu'auparavant, l'un de ses anciens compagnons lui avait assuré qu'il était sérieux, mais qu'il avait fini par lui briser le coeur. "Je ne veux pas me faire avoir encore une fois. Je suis bien avec lui, c'est juste que j'ai souffert", s'est-elle justifiée. Romain lui a alors expliqué qu'il n'était pas son ex.

Au final, Delphine a été touchée. C'est plus complices que jamais qu'ils ont suivi un cours de cuisine et ont partagé une séance de jacuzzi. "Je suis content. Elle prend les devants, fait des efforts. Ça me rassure", a confié le beau brun. Il a ensuite admis auprès de la journaliste avoir "passé une étape supplémentaire" le soir venu. À l'aise, Delphine a expliqué qu'elle ne regrettait pas du tout. La journée suivante a également été placée sous le signe de la complicité. Lors du dîner, Romain s'est donc ouvert et a expliqué à sa belle qu'il avait beaucoup de sentiments pour elle.