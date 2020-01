Delphine et Romain (Mariés au premier regard) : rebondissement à la mairie

Le premier épisode de Mariés au premier regard 2020 a tenu toutes ses promesses. En plus d'avoir eu le droit à une situation complètement inédite avec Sarah, les téléspectateurs de M6 ont découvert le premier mariage de la saison 4. Celui de Romain (31 ans), gérant d'une poissonnerie, et Delphine (30 ans), agent d'accueil.

Lui espérait rencontrer une femme qui lui corresponde et qui endosse parfaitement le rôle de belle-mère pour sa fille (qui a aujourd'hui 7 ans). Elle rêvait de se marier avec un homme qui n'avait pas peur de l'engagement et qui acceptait sa folie. Après avoir appris qu'ils étaient compatibles à 82%, l'annonce aux familles, puis les essayages du costume et de la robe de mariée, Delphine et Romain se sont rendus à Grans afin de se rencontrer pour la toute première fois à la mairie. Leurs familles étaient également présentes et dès leurs premiers échanges avant l'arrivée des mariés, le feeling est passé. De plus, Colette, la maman de Romain, s'est vite rendue compte que Delphine et son fils avaient une amie commun.

Une jeune femme prénommée Audrey connaissait en effet très bien les deux familles, de quoi rassurer davantage les deux mamans et surtout Colette, qui était plutôt réticente au début de l'expérience. Cette atmosphère détendue a quelque peu apaisé Romain. Il l'était encore plus en découvrant Delphine, qui lui a plu au premier regard, un sentiment réciproque. Les deux candidats ont donc accepté de se marier pour le meilleur et pour le pire. Un rêve devenu réalité pour la jeune femme, qui attendait ce moment depuis longtemps.