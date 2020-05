Delphine et Romain (Mariés au premier regard) séparés ? Messages très parlants

Mais que se passe-t-il entre Delphine et Romain, couple chouchou de l'émission Mariés au premier regard 2020 ? Les fans du programme ont tous remarqué que plus aucune photo de Delphine n'apparaît sur le profil Instagram de Romain et que les jeunes mariés ne se suivent plus. Après un long silence, la jeune femme en a enfin dit plus.

"Vous êtes nombreuses et nombreux à me poser des questions sur Delphine et moi, avait d'abord écrit Romain le 22 mai. Il aura fallu du temps et de la réflexion, voilà pourquoi je ne vous ai pas répondu sur les réseaux jusqu'à maintenant. Je vous donnerai les explications de notre silence ce soir dans une vidéo que je posterai. Désolé pour ce silence qui en dit forcément long sur la situation mais je préfère garder le peu d'intimité qu'il nous restait." Mais, malgré cet effet d'annonce, il n'avait finalement pas apporté les explications promises.

C'est donc sa femme - à moins qu'il ne soient divorcés depuis - qui a décidé de communiquer sur la situation de leur couple. Via Instagram, Delphine a déclaré : "Je ne vous cache pas qu'en couple, il y a des hauts, il y a des bas. Chacun a besoin de trouver ses marques, chacun a besoin de trouver son rythme. C'est pour ça qu'en ce moment, on ne se montre pas trop avec Romain sur les réseaux sociaux. On avait besoin de prendre du recul, tout simplement."

Depuis, ils n'apparaissent toujours pas ensemble et après avoir posté en story une musique évoquant les séparations amoureuses en taguant le morceau Trop beau de Lomepal, Romain a publié une autre story dans laquelle il disait qu'il était souvent difficile pour les fautifs de reconnaître leurs erreurs. Un nouveau message pour Delphine ?

En attendant d'en savoir vraiment plus sur la situation, la jeune femme continue de faire ses placements produits comme si de rien n'était et Romain multiplie les séances de sport...