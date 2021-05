Mariés au premier regard 2021 : Emeline et Frédéric restent mariés, premier "je t'aime"

Emeline (28 ans), institutrice du droit des sols, et Frédéric (30 ans), agent immobilier, vivaient un véritable conte de fées. Les candidats compatibles à 85% ont vécu un voyage de noces au-delà de leurs espérances. Lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2021 (M6) diffusé le 10 mai, ils ont découvert leur quotidien respectif et ont révélé s'ils souhaitaient rester mariés.

Le voyage de noces était terminé. Pour la première fois depuis leur union, Emeline et Fred se sont donc séparés temporairement. Mais ils étaient heureux de se retrouver peu de temps après. Toujours aussi gentleman, le beau brun a acheté un bouquet de fleurs à sa princesse avant de se rendre chez elle pour la soirée. Le participant a fait la connaissance de Yohann, le colocataire de la jolie brune. Alors qu'il espérait passer une nuit torride avec elle, sa femme lui a fait comprendre que cela ne serait pas possible de dormir chez elle car tous deux travaillaient le lendemain. Une fois de plus, Frédéric a accepté la décision d'Emeline sans faire part de son désir. "Le danger, c'est que Fred finisse par se lasser de ne pas avoir une femme qui montre davantage son attirance et son amour pour lui dans toutes les dimensions, ce qui est indispensable sur le long terme", a précisé Pascal de Sutter.

Le week-end suivant, ils se sont retrouvés à Honfleur. Ils ont passé un excellent moment, ce qui a encore plus donné envie à Frédéric d'emménager avec sa femme. Lorsqu'il lui a annoncé qu'il quittait l'appartement de sa maman pour habiter seul, il a donc fait comprendre à Emeline que c'était aussi chez elle et qu'ils allaient se faire leur petit cocon. Malheureusement pour lui, la candidate lui a fait comprendre qu'elle souhaitait prendre son temps. Fred n'a malgré tout pas perdu son sourire et lui a fait visiter leur "petit nid d'amour".

Est ensuite venu le grand moment, celui du verdict final face aux experts. Après une semaine de séparation, Frédéric et Emeline se sont retrouvés. Et ils ont souhaité rester mariés. Le jeune homme a même révélé à sa belle qu'il était amoureux. Cette dernière lui a également fait une magnifique déclaration et lui a dit "je t'aime". Un happy end qui se finira par "ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants" on l'espère.

Rendez-vous le 17 mai pour savoir si, six mois après leur union, ils sont toujours ensemble.