Mariés au premier regard 2021 : Mariage pour Emeline et Frédéric

Emeline (28 ans), institutrice du droit des sols, et Frédéric (30 ans), agent immobilier, sont compatibles à 85%. Un très fort taux qui s'expliquait par leurs nombreux points communs. On imaginait donc que lors de leur rencontre à la mairie, cela allait être le coup de foudre. Si cela a été le cas pour le jeune homme, la brunette est loin d'avoir eu le coup de coeur. Le suspense était donc à son comble lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2021 du 19 avril.

La voyant mal à l'aise, Frédéric a tenté de la rassurer en lui disant qu'il était sincère dans sa démarche et qu'il donnait tout en amour. Malgré ses doutes, Emeline a dit "oui" après une belle déclaration. "J'ai la forte impression qu'il est à la hauteur de mes attentes", s'est justifiée Emeline. C'est donc confiante qu'elle est sortie de la mairie de Grans au bras de son prince.

Tous deux ont fait connaissance lors de leur trajet pour aller au shooting. Très vite, Frédéric lui a annoncé, ému, qu'il était papa d'un petit garçon de 3 ans. Heureuse, Emeline a très bien pris la nouvelle : "Ca me fait quelque chose parce que je ne m'y attends pas et je le vois super ému quand il me le dit. De le voir aussi sensible et si attaché à son fils, je me dis que c'est forcément quelqu'un de bien." Elle espérait que son petit garçon l'apprécierait mais a précisé qu'en général, elle s'entendait très bien avec les enfants. "Sa réaction est exceptionnelle. (...) J'ai l'impression qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Pour le moment, il n'y a pas d'ombre au tableau", s'est réjoui Frédéric.

C'est heureux et très à l'aise qu'ils ont réalisé leur shooting.