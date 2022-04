Frédéric Mitterrand foudroyé par la Covid-19 : l'ancien ministre a vécu l'enfer... "J'y ai vu la mort" !

L'ancien ministre de la culture Frédéric Mitterrand, qui sort un nouveau livre 1938 l'oeil du cyclone, est à retrouver en interview dans le nouveau numéro de Gala de ce jeudi 14 avril. L'occasion pour les lecteurs de découvrir le neveu de François Mitterrand sur des sujets intimes : ses trois enfants (Matthieu, Saïd, et Jihed) ainsi que sa santé. En effet, on se souvient que l'écrivain et homme politique avait été touché par une sévère forme du coronavirus en 2020...

C'est lors d'un voyage à Dubaï que Frédéric Mitterrand tombe malade brutalement. "En 2020, j'ai été rapatrié de Dubaï, où vit mon fils aîné, Mathieu, avec un sévère covid. L'avion a fait une halte en Crête pour faire le plein. J'ai aperçu un îlot caillouteux au large de l'île, je ne connaissais pas son existence" s'est souvenu l'homme de culture qui avait alors préféré rentrer en France pour se faire soigner. A 74 ans, Frédéric Mitterrand avait même cru être arrivé à son dernier souffle. "J'y ai vu la mort. Je l'ai frôlée. Depuis, je me dis que je ne dois plus perdre de temps" expliquait-il.

Ce traumatisme, l'écrivain s'en est servi pour comprendre ce qui lui était essentiel : La présence de ses enfants notamment, qui se sont rendus à son chevet. "Ce qui me rend heureux, c'est que mes trois fils s'aiment et m'aiment" a-t-il déclaré. Il a rendu hommage particulièrement à son fils cadet, Jiheb 28 ans : "Il tuerait pour moi. Il m'engueule en me disant que je devrais prendre plus soin de moi, m'habiller mieux !"

En 2017, Frédéric Mitterrand avait évoqué une première fois son rapport à la paternité dans les colonnes de Gala, lui qui a presque toujours élevé ses fils seul (depuis les 4 ans de son aîné). L'ancien homme politique s'était montré cash. "Après Mathieu [né en 1981], j'ai eu deux enfants adoptifs, Saïd, et Jihed [nés en 1989 et 1991]. Je ne me suis réellement bien occupé que du plus jeune. C'était la vertu de l'expérience. J'ai constamment eu la crainte de mal faire, tout en considérant que la paternité était le coeur de ma vie."