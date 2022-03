Frédéric Mitterrand face à un "Covid costaud" : l'un de ses 3 fils à la rescousse

Frédéric Mitterrand fait l'objet du fameux portrait de quatrième de couverture de Libération. Des retrouvailles avec le quotidien après un précédent article qui ne lui avait guère plu, en 1995. Ce qui ne l'empêche pas de s'exprimer aujourd'hui avec toujours autant de franchise, à l'heure de la sortie de son dernier livre, 1938 - L'Oeil du cyclone (XO éditions). C'est ainsi qu'il aborde des questions intimes comme sa santé, lui qui s'est remis d'un "Covid costaud" et qui a été chouchouté par l'un de ses enfants.

Au fil de la discussion, Frédéric Mitterrand, 74 ans, revient sur un épisode particulier de ces derniers mois : la maladie. Il a en effet contracté le Covid, version "costaud" comme l'écrit Libération. Ce qui explique pourquoi sa santé n'est pas "flambante" et pourquoi le dernier de ses trois fils est "revenu dans les parages prendre soin de lui".

L'ancien ministre de la Culture sous Nicolas Sarkozy est père de trois enfants : Mathieu, né en 1981, est son fils biologique. Puis viendront Saïd et Jihed nés tous deux à Hammamet en Tunisie qu'il a adoptés. C'est en 2017 qu'il s'était exprimé sur sa progéniture, dans les pages de Gala : "Après Mathieu, j'ai eu deux enfants adoptifs, Saïd, et Jihed. Je ne me suis réellement bien occupé que du plus jeune. C'était la vertu de l'expérience. J'ai constamment eu la crainte de mal faire, tout en considérant que la paternité était le coeur de ma vie." Il précisera également : "J'ai élevé seul mon fils biologique, Mathieu, dès ses 4 ans, car sa mère se droguait. J'ai fait de mon mieux. Il a pourtant souffert, j'en ai peur. (...) Quand il avait dix ans, je vivais avec un copain et je ressentais que cela pouvait être une situation compliquée pour lui. Pour cette raison, j'ai arrêté la vie commune avec un homme."

S'il est très fier de ses trois garçons, il ne les a pas exposés petits et ceux-ci sont aujourd'hui discrets. On a pu les voir cependant à l'Académie des Beaux-Arts, le 6 février 2020 lorsque Frédéric Mitterrand a été intrônisé. Aujourd'hui, cela fait un an qu'il se remet du virus qu'il a contracté. En effet, en janvier 2021, on apprenait que "son état de santé, bien que stable, reste sensible pour les jours à venir. Il a contracté la Covid-19 il y a 10 jours à l'occasion d'un rassemblement familial restreint lors des fêtes de Noël". L'écrivain expliquait avoir passé son confinement "en Normandie dans une maison avec un jardin" en compagnie de l'un de ses fils et avoir été confronté au Covid peu avant, quand son frère a contracté la maladie.