Frédéric Mitterrand hospitalisé : malade de la Covid-19, il a été "admis en urgence"

La Covid-19 touche tout le monde. La famille de Frédéric Mitterrand, 73 ans, a annoncé jeudi 14 janvier 2021 à l'AFP que l'ancien ministre de la Culture a été "admis en urgence mercredi" dans un hôpital parisien. Il est précisé dans le communiqué : "Son état de santé, bien que stable, reste sensible pour les jours à venir. Il a contracté la Covid-19 il y a 10 jours à l'occasion d'un rassemblement familial restreint lors des fêtes de Noël".

Frédéric Mitterrand, neveu de l'ancien président de la République, tour à tour exploitant de cinéma, animateur-producteur de télévision, réalisateur de documentaires et de films, a dirigé la villa Médicis à Rome avant d'être nommé ministre de la Culture de 2009 à 2012. En février dernier, il a été installé à l'Académie des beaux-arts, au fauteuil précédemment occupé par la regrettée Jeanne Moreau, dans la section du cinéma et de l'audiovisuel.

En novembre 2020, l'ancien ministre, romancier et homme de télévision, a publié un livre, Une Drôle de guerre (Robert Laffont) racontant le combat mené en mars contre le virus par son frère Jean-Gabriel Mitterrand, et le quotidien des proches des patients. En mai 2020, il racontait à Nice Matin la bataille acharnée de son frère contre la Covid-19 : "C'était une tragédie absolue. Nous avons vécu cela, avec mon autre frère et les enfants de mon frère malade, dans un sentiment d'angoisse infernal. Nous avons pu mesurer les ravages que la maladie peut entraîner. Des gens sont aussi morts de la maladie autour de moi, mais mes frères et moi sommes très liés. Ce qui était très difficile à vivre, c'était l'isolement dans lequel il se trouvait, même s'il a été très bien soigné à l'hôpital Lariboisière."

Dans la même interview, l'ancien ministre expliquait avoir passé son confinement "en Normandie dans une maison avec un jardin" en compagnie de l'un de ses fils. Frédéric Mitterrand est père de 3 enfants dont il parle peu. En 2017, il confiait à Gala avoir élevé seul son fils biologique Mathieu parce que "sa mère se droguait". Il a également adopté 2 autres enfants, Saïd et Jihed.