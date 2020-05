Frédéric Mitterrand : "Une tragédie absolue", son frère touché par le Covid-19

En France, on compte déjà plus de 133 000 personnes officiellement contaminées par le coronavirus, un chiffre bien évidemment sous-estimé. En avril dernier, Jean-Gabriel Mitterrand révélait faire partie des gens touchés. À 79 ans, la maladie aurait pu lui être fatale. De quoi se faire un sang d'encre pour son petit-frère Frédéric Mitterrand.

Interrogé par Nice Matin dans son édition du 6 mai 2020, l'ancien ministre de la Culture aujourd'hui âgé de 72 ans est revenu sur le combat de son frère aîné contre la maladie. "Nous avons vécu cela, avec mon autre frère [Olivier, NDLR] et les enfants de mon frère malade, comme un sentiment d'angoisse infernal", a confié Frédéric Mitterrand, ajoutant qu'il s'agissait alors pour le célèbre clan politique d'une "tragédie absolue". Il ajoute : "Nous avons pu mesurer les ravages que la maladie peut entraîner. Des gens sont aussi morts de la maladie autour de moi, mais mes frères et moi sommes très liés. Ce qui était très difficile à vivre, c'était l'isolement dans lequel il se trouvait, même s'il a été très bien soigné à l'hôpital Lariboisière [à Paris, pendant une vingtaine de jours, NDLR]."

Frédéric Mitterrand, qui dit être confiné dans sa maison de Normandie avec l'un de ses fils, tire aujourd'hui la sonnette d'alarme pour le monde de la culture, mais, avant cela, il a eu le plus grand mal à se concentrer sur autre chose que l'état de santé de son frère. Il faut dire que l'ancien directeur de la Villa Médicis à Rome avait toutes les raisons du monde d'être inquiet pour son frère : ce dernier a perdu 10 kilos, et "une grande partie de ses capacités musculaires et pulmonaires" apprenait-on en avril auprès de Sud-Ouest. Jean-Gabriel Mitterrand, galeriste et neveu de l'ancien président François Mitterrand, avait fait des confidences sur sa lutte contre le coronavirus. "Quand on revient de là d'où je reviens, ça vous donne une conscience de la mort, ils ont mis deux jours à me réveiller et ils ont appelé mes enfants pour dire qu'ils n'y arrivaient pas. C'était un peu comme le purgatoire", révélait-il. Heureusement, tout cela n'est plus qu'un mauvais souvenir.