Frédérique (L'amour est dans le pré) : Sa maman en réanimation, tristes confidences

Une nouvelle année a commencé il y a vingt-huit jours et, malheureusement, la Covid-19 est toujours bel et bien présente. Et le virus continue à faire des ravages. L'une des anciennes candidates de L'amour est dans le pré peut en témoigner, car sa maman est touchée par la maladie.

Frédérique, pétillante prétendante de la saison 7 (2012) a annoncé une bien triste nouvelle en story, le 27 janvier 2022. A cause du coronavirus, sa maman a été hospitalisée il y a deux semaines. Afin de faire part de son état de santé à ses abonnés, l'épouse de Pierre a posté une photo de sa mère, vêtue d'une belle robe noire, assise sur un canapé, avec le même beau sourire que sa fille.

Si la photo reflète la joie, la réalité est bien différente puisque les internautes peuvent lire en légende : "Je pense très fort à ma petite maman d'amour hospitalisée depuis quinze jours à cause du Covid. D'abord à l'hôpital de Sarlat la Canedat où le personnel est aux petits soins, et depuis hier au Centre Hospitalier de Périgueux au service réanimation (son état est stationnaire avec un taux d'oxygène trop bas et une très grosse fatigue, il faut anticiper si elle avait besoin de soins plus poussés au niveau oxygène en espérant que non)."

Bien que la situation soit triste et inquiétante, Frédérique et Pierre tentent de rester positifs et espèrent qu'elle sera bientôt sortie d'affaire. "On t'aime fort, courage. Gabriel a hâte de pouvoir serrer sa mamie très fort", a conclu la charmante brune.

Nul doute qu'elle peut compter sur le soutien de son cher et tendre dans cette épreuve. Un homme qui est là pour le meilleur et pour le pire depuis dix belles années. Pierre et Frédérique se sont rencontrés grâce à L'amour est dans la pré. Elle était venue pour séduire le producteur d'Armagnac et entre eux, cela a vite été une évidence. Depuis, ils ne se sont pas quittés et forment l'un des couples emblématiques de L'amour est dans le pré. Ils ont accueilli leur fils en 2013 et se sont mariés il y a bientôt huit ans. Un amour qui ne s'essouffle pas malgré les années qui passent.