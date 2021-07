Gael García Bernal bientôt papa pour la 3e fois : au bras de Fernanda, il affiche son nouveau look

Deux grandes nouvelles pour un seul évènement. Pour Gael Garcìa Bernal, ce n'est sûrement pas de trop. Les cheveux teintés en blond, l'acteur mexicain de 42 ans est apparu plus changé que jamais pour l'avant-première du film Old au Jazz Lincoln Center de New York, au côté de sa compagne Fernanda Aragonés, enceinte. Il s'agira ici du premier bébé du couple !

Avec son ex-compagne, l'actrice argentine Dolores Fonzi, Gael Garcìa Bernal avait déjà accueilli deux enfants : Libertad (10 ans) et Lázaro (12 ans). De son côté, Fernanda Aragonés est également déjà maman d'une petite fille prénommée Emilia, également âgée de 12 ans. Leur futur bébé aura ainsi des frères et soeur pour veiller sur lui.

Auteure et mannequin connue au Mexique, Fernanda Aragonés s'est déjà confiée sur cette grossesse, gardée secrète des mois durant. "Je sais à quel point il est incroyable et primordial de pouvoir créer la vie. Je pense que c'est pourquoi je me sens belle et plus en sécurité que jamais", a-t-elle confié au magazine LBeaute il y a quelques jours. Fernanda Aragonés développait son propos en expliquant que sa grossesse ne lui avait pas causé de problèmes physiques particuliers, son corps ayant pris "une forme plus voluptueuse". Le top expliquait également qu'elle se sentait "différente" de la personne qu'elle était à l'âge de 23 ans, lorsqu'elle accueillait sa fille Emilia avec l'homme d'affaires Alex Esparza.