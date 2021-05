Gaelle Garcia Diaz a épousé Daan De Pever : sa robe sublime, photos des mariés...

Ça y est, Martine est mariée ! Gaelle Garcia Diaz a épousé l'homme qu'elle avait rencontré sur les bancs d'université et retrouvé bien des années plus tard, le footballeur belge Daan De Peever. La fondatrice de Martine Cosmetics s'est mariée durant le week-end du 8 au 9 mai 2021, comme on a pu le voir sur plusieurs photos publiées sur les réseaux sociaux. Dans sa story Instagram, la joueuse professionnelle de poker a dévoilé une vidéo d'elle dans sa robe, enlacée par son mari.

"Tellement heureuse... J'ai plus les mots. Le mariage de mes rêves tout simplement entourée de gens que j'aime", a-t-elle écrit. Dentelle fine, décolleté en V, forme sirène et long bouquet de roses blanches : Gaelle Garcia Diaz était sublime face à son époux, vêtu d'un costume bleu acier du plus bel effet.

Tous les invités semblent avoir été réunis en plein air. En story, la Youtubeuse avait publié une photo avec sa soeur, Silent Jill, ancienne élève de la Star Academy et présentatrice télé. Elle portait une longue robe crème style bohème. Il est bien difficile de rater la traîne immense de sa soeur, qui l'enlace sur la photo. "Ma témoin, ma soeur, l'amour de ma vie", s'est émue Gaelle Garcia Diaz.

Par le passé, l'ancienne candidate de La maison du bluff avait été en couple avec le comédien Jimmy Labeeu. Une relation très publique dont elle a tiré des leçons. "Je suis en couple et très heureuse, j'ai appris de mes erreurs. L'exposer à mort, ça ne m'intéresse pas. Il n'a pas envie de ça non plus, on se met en couple, le lendemain, il prend 30 000 abonnés. (...) Il est un peu en dehors de tout ça et c'est bien", expliquait-elle face à EnjoyPhoenix dans une vidéo en septembre 2019.