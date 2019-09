Gaëlle Voiry (Miss France 1990) : Morte à 50 ans dans un accident de la route

Gaëlle Voiry, Miss France 1990, est morte à 50 ans le 28 septembre 2019. Selon le Dauphiné Libéré, elle a été percutée par une voiture alors qu'elle était à vélo. À leur arrivée sur le lieu de l'accident, les secours ont d'abord constaté la mort d'un homme de 52 ans. Gaëlle, la seconde victime, était en arrêt cardio-respiratoire avant de succomber à ses blessures. Le conducteur de la voiture responsable de ce terrible accident a été immédiatement mis en garde à vue. L'homme de 44 ans va subir des tests d'alcoolémie et de drogue.

Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues. Des témoins ayant assisté à l'accident (dont un homme de 27 ans extrêmement choqué) vont être entendus par la police. L'accident s'est produit à Chens-sur-Léman, en Haute-Savoie. La route départementale 1005 a ensuite été coupée à la circulation pendant près deux heures, le temps de l'intervention des pompiers.

L'ancienne Miss habitait à à Combloux, près de Megève et Chamonix. Elle était mère de trois enfants. Dernièrement, Miss France 1990 était apparue dans l'émission C'est Mon Choix.

Après avoir été couronnée Miss Médoc et Miss Aquitaine en 1989, Gaelle Voiry a été élue Miss France en 1990. Âgée de 20 ans, elle était originaire de Bordeaux et étudiante en sciences économiques lors de son sacre. Selon l'AFP, les premiers mots de Gaëlle Voiry après son élection ont été : "Je remercie le peuple de France de m'avoir fait confiance." Ses dauphines étaient Céline Marteau, Miss Normandie (1ère dauphine), Karine Richefeu, Miss Centre-Ouest (2ème dauphine), Sylvie Tardy, Miss Périgord (3ème dauphine) et Florence Olivier, Miss Littoral-Sud (4ème dauphine).

"Je suis très choquée. C'est un drame épouvantable... Gaëlle était une femme dynamique, très sportive, elle faisait beaucoup de ski et de vélo. Il y a quelques années, on avait organisé à deux reprises un week-end d'intégration avec les miss à Megève. Gaëlle était venue, elle skiait très bien. Elle était très sympathique. Elle avait été élue en 1990. A cette époque, les Miss étaient moins connues qu'aujourd'hui. Le concours était encore retransmis sur France 3. C'est fou que ce soit aussi dangereux de faire du vélo en France", a réagi Sylvie Tellier, présidente du comité Miss France, auprès du Parisien.