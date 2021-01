Gal Gadot : La star de Wonder Woman s'offre une superbe demeure à 5 millions

Alors qu'elle devait revenir en fanfare avec Wonder Woman 1984, Gal Gadot se retrouve finalement avec du temps libre sans avoir besoin de faire de tournées de promo puisque la pandémie de coronavirus est passée par là et que les salles de cinéma sont désespérément fermées aux Etats-Unis comme un peu partout dans le monde. Nul doute qu'elle profite de son nouveau foyer pour se la couler douce.

En effet, la charmante actrice de 35 ans a déboursé la coquette somme de 5 millions de dollars pour s'offrir un penthouse avec vue sur l'océan, du côté de Malibu en Californie. Gal Gadot a racheté la demeure de Bui Simon, ex-Miss Univers en 1988. Il faut compter sur une surface habitable d'environ 180 m² avec deux chambres à coucher et trois salles de bain avec, au choix, baignoire ou douche à l'italienne. L'intérieur, décoré avec goût, comprend aussi un salon avec cheminée et de grandes baies vitrées laissant entrer le soleil. Il faut d'ailleurs compter sur un large balcon pouvant accueillir une belle table pour diner avec des amis face aux vagues de l'océan...

Gal Gadot et son mari depuis 2008, Yaron Varsano, possèdent déjà une autre résidence à Hollywood Hills et une en Israël, terre de naissance de l'actrice prochainement attendue dans le rôle Cléopâtre. La star, dont la fortune personnelle est estimée à 30 millions de dollars par Celebrity Net Worth, peut ainsi choisir où elle veut passer du bon temps avec ses enfants : Alma (née en 2011) et Maya (née en 2017).