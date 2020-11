Geneviève de Fontenay : Rien ne va plus avec son fils Xavier, "moqueur et vindicatif"

À l'approche de la prochaine élection Miss France en décembre, Le Parisien est allé à la rencontre de Geneviève de Fontenay, chez elle, à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). La célèbre dame au chapeau a beau ne plus s'occuper du concours depuis 2010, elle a toujours la langue bien pendue lorsqu'il s'agit de le commenter, encore plus cette année, puisque le comité célèbre le centenaire de la compétition. Un anniversaire exceptionnel auquel elle ne souhaite pas participer. Geneviève de Fontenay justifie cette décision en taclant encore une fois Sylvie Tellier, qui lui aurait "volé sa vie" ou encore en dénonçant le non-respect de ses valeurs. Bref, Geneviève voit rouge lorsqu'il s'agit d'évoquer le concours auquel elle a pourtant consacré la plus grande partie de sa vie.

À en croire le peu de proches qu'il lui reste, sa colère la pousserait à s'isoler toujours plus de son entourage, elle qui a une vie de famille très complexe. En effet, déjà veuve de son mari, Louis de Fontenay, elle a perdu son fils aîné Ludovic en 1984, après qu'il se soit suicidé dans son appartement. Ne lui reste alors plus que son cadet, Xavier, avec qui les relations se sont dégradées d'année en année. Ce dernier ne supporte d'ailleurs pas que sa mère soit encore sollicitée par les médias. "Comment, vous allez encore parler d'elle, et jamais de moi ?", a-t-il déclaré au Parisien au téléphone, "furieux".

Xavier avait récupéré la place de son père aux commandes du concours Mis France. C'est encore lui qui avait négocié les droits des premières diffusions télé, avant de vendre la marque Miss France en 2002 à la société de production Endemol. Pour autant, Geneviève de Fontenay est elle restée jusqu'en 2010. "Il ne l'a jamais digéré", écrivent nos confrères, qui expliquent ne pas pouvoir rapporter "beaucoup de phrases à lui, jetées au téléphone, dures".

Ce "fils colérique" ne supporte pas d'être ignoré de l'histoire des Miss. "Xavier, à chaque fois qu'il a été prévenu d'un appel passé par nous à une proche de sa mère, nous enverra un message moqueur ou vindicatif. Tout en refusant de nous parler d'elle. A part quelques vacheries", lit-on toujours sur Le Parisien. Malgré ces relations conflictuelles avec son fils, Geneviève de Fontenay est soutenue par sa petite-fille Adèle, la fille de Xavier, et la compagne de ce dernier. "Annie est formidable", reconnaît même la dame de 88 ans.