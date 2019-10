George Blagden marié : le séduisant roi de la série "Versailles" a épousé Laura

Difficile de reconnaître George Blagden sans ses longs cheveux de Louis XIV et ses impressionnants costumes de la France des XVIIe et XVIIIe siècles. Dans la vie de tous les jours, le charmant acteur britannique de 29 ans a les cheveux courts et le regard toujours aussi perçant.

Lundi 30 septembre 2019, celui qui a incarné durant trois saisons le Roi Soleil dans la série Versailles (réalisée par l'ex-mari de Sonia Rolland, Jalil Lespert) a annoncé une grande nouvelle : il s'est marié. L'heureuse élue est une actrice britannique de 36 ans qui se nomme Laura Pitt-Pulford. "Le meilleur jour de nos vies", ont tous deux commenté les jeunes époux en légende de la même photo.

George Blagden y apparaît dans un costume bleu, une chemise blanche et une cravate orange. Il tient son épouse dans les bras. La mariée portait une longue robe blanche, dont le bas avait été salie par la terre. Elle avait choisi de l'associer à une paire de santiags. Le couple a visiblement opté pour un mariage très nature puisqu'il est photographié dans une forêt.

Après l'annonce de leur mariage, les amoureux ont reçu de nombreux messages de félicitations.