George Weah : Le fils du président du Libéria interpellé pour des soirées clandestines

"Cette situation de couvre-feu est très compliquée à vivre", déplore George Weah Junior. Tellement compliquée pour lui, qu'il enfreint cette mesure du gouvernement en organisant des fêtes à son domicile. Le fils du président du Libéria George Weah a été interpellé par la police et recadré par son papa.

C'est avec Le Parisien que George Weah Junior s'est entretenu. Le site du quotidien révèle que le jeune homme a été interpellé et entendu par la police du 8e arrondissement de Paris après avoir assisté à une soirée clandestine. Bien qu'il réfute qu'il s'agissait d'une fête et dénonce la malhonnêteté des forces de l'ordre, George Weah Junior concède en revanche d'avoir organisé des soirées à son domicile, à Saint-Germain-en-Laye, dans le département des Yvelines.

"Je m'excuse auprès du voisinage pour le bruit. Cela ne se reproduira plus (...) ce n'est pas correct de perturber la vie des autres, déclare George Weah Junior au Parisien. Cette situation de couvre-feu est très compliquée à vivre, je ne suis pas le seul à faire des rassemblements. Mes voisins font par exemple des barbecues. Sauf que je ne les espionne pas. Ce que je n'accepte pas, c'est qu'ils renvoient l'image d'un personnage hautain, qui manque de respect, qui est arrogant. Je suis bon vivant, certes, mais social et positif. Mon père est connu pour être quelqu'un de très humble et modeste."

Cette affaire a mis toute sa famille dans l'embarras, à commencer par son père George Weah, président du Libéria et ancienne légende du football. "Bien sûr, il est très énervé, très fâché, reconnait son fils. Ma famille est très mécontente de cette situation, elle joue en défaveur d'une réputation qui a toujours été très propre. Ce sont des choses que l'on veut éviter à tout prix."