Géraldine Lapalus : Tendre déclaration à son séduisant compagnon depuis 18 ans

Pendant dix ans, Géraldine Lapalus a campé le rôle d'Amandine dans la série télévisée Camping Paradis (TF1), aux côtés de Laurent Ournac notamment. En 2016 cependant, la belle annonçait quitter le casting avant de finalement faire un retour express en 2018. En plus d'être une actrice accomplie, la comédienne de 39 ans est une épouse épanouie. En effet, depuis 2012, elle est mariée avec Julien Sassano, propriétaire d'un club marseillais. Amoureux comme au premier jour, les tourtereaux ont décidé de fêter leurs sept ans de mariage dans un hôtel cinq étoiles en Provence.

Sur Instagram, Géraldine Lapalus a posté mercredi 30 octobre 2019, une série de photos placées sous le signe de l'amour. Entre selfies à deux devant une piscine turquoise, moments détente en peignoir sur le balcon ou encore visite de la chambre en vidéo, l'actrice semble avoir passé un moment très relaxant ! En légende, elle indique : "Nous célébrons l'amour chaque jour avec mon âme soeur Julien Sassano. Pour nos 7 ans de mariage et nos 18 ans ensemble, nous nous sommes retrouvés aux Lodges Sainte Victoire, dans un écrin merveilleux, mélange de nature, de luxe et d'exception, une maison familiale au coeur de notre Provence que l'on aime tant, nichée dans le massif de la Sainte-Victoire... une parenthèse enchantée que nous ne sommes pas près d'oublier ! Et pour vous, quel est l'endroit idéal pour fêter l'amour ?"