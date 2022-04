Géraldine Maillet touchée par un drame à l'âge de 13 ans : "J'ai failli sombrer..."

Comme souvent en première partie de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna prend le temps de discuter un peu avec ses chroniqueurs. C'est le moment où chacun d'entre eux a la possibilité de livrer quelques confidences ou anecdotes dont les téléspectateurs sont souvent friands. Mais mercredi 13 avril 2022, le sujet était un peu plus grave que d'habitude. En effet, l'animateur a décidé de les faire réagir sur les situations qui les ont marqués et qui auraient pu les faire sombrer. Delphine Wespiser a par exemple raconté avoir eu des problèmes d'alcool après une rupture amoureuse. Quant à Géraldine Maillet, elle a expliqué s'être retrouvée dans une période difficile à l'adolescence, lorsque sa mère a été frappée par une maladie soudaine.

"Moi, j'ai sombré... J'ai presque sombré ! Quand j'avais 13 ans, quand ma maman est devenue sourde. Ça a été le drame de ma vie, surtout pour elle", a-t-elle déclaré. Mais avec le recul, Géraldine Maillet a réussi à trouver du positif à cette situation. "Ça m'a aussi sauvée. Ça m'a permis d'avoir une autre vie. Une meilleure vie grâce à elle. J'ai pu m'en sortir grâce à son handicap", estime la compagne de Daniel Riolo.

Cyril Hanouna a ensuite souhaité en savoir plus sur le mal qui a touché sa mère. "Du jour au lendemain, elle est devenue sourde. C'est une maladie qui s'appelle l'otospongiose, une maladie auto-immune. Ça a été fulgurant chez elle. C'est une maladie surtout des femmes jeunes", a-t-elle alors répondu. En conséquence, la maman de Géraldine Maillet a vu son quotidien bouleversé. "Elle était médecin généraliste. Elle n'a pas pu continuer son travail, parce qu'elle ne pouvait plus ausculter, elle ne pouvait plus prendre la tension. Ça a été une révolution pour elle. Ça a été très dur. Elle a dû tout se réinventer. C'est pour ça que j'ai peut-être aussi commencé à écrire, pour communiquer avec elle et l'aider", a-t-elle ajouté. Et de conclure avec tendresse : "Je la remercie malgré tout, même si elle, elle est handicapée tout le temps".

Géraldine Maillet s'était déjà confiée sur la condition de sa maman lors d'une interview pour Voici. La chroniqueuse et ancienne mannequin en disait alors un peu plus sur son enfance difficile également marquée par l'absence de son père. "Mon père nous a abandonnées quand j'avais 5 ans", avait-elle révélé.