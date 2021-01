Gérard Darmon, papa à 68 ans : sa réponse aux "insultes" de certains "aigris"

Père pour la première fois à 20 ans, Gérard Darmon l'a été une quatrième et dernière fois à l'âge de 68 ans. Le comédien est en effet le papa de Virginie (52 ans), née de son premier mariage avec Nicole Recoules, puis Sarah (26 ans) et Jules (23 ans), qu'il partage avec Mathilda May. Depuis 2000, la star partage la vie de Christine, de vingt-ans sa cadette. Ensemble, ils ont accueilli une petite Lena durant l'été 2017. Une paternité sur le tard qui a valu à Gérard Darmon quelques critiques sur les réseaux sociaux.

"Ça m'a posé des problèmes. On se dit, à 68 ans, jusqu'où on va l'accompagner ? Bon en même temps, elle a des frères, elle a une mère. Donc elle ira... elle est là", l'acteur avait-il confié au micro d'RFM en 2019. "C'est pour répondre aux quelques aigris qui m'ont insulté sur ces réseaux sociaux, là : 'T'as pas honte ? Espèce de vieux con.' Bon, je sais même pas pourquoi je parle d'eux, ça n'en vaut même pas la peine", avait-il ajouté, sans être particulièrement touché par ses attaques personnelles.

Comblé par ses "quatre paternités complètement différentes", Gérard Darmon estime finalement que l'arrivée de la petite Lena lui a offert un regain d'énergie : "Moi, j'ai pas fait partie des papas du week-end. J'étais avec eux tout le temps, avait ajouté l'acteur de Family Business (Netflix). C'est magnifique, ça m'a donné une force terrible. Et puis surtout, ça vous bouge le cul, quoi ! On ne peut pas se dire 'ça y est, ma vie est faite'. Non non non, il faut y aller, faut gagner du blé, il faut que tout soit bien."