Gérard Depardieu : Nouvelle conversion religieuse, son baptême à Paris

Depuis 2013, Gérard Depardieu possède la nationalité russe. L'acteur français de 71 ans y est une telle star qu' un centre cinématographique porte son nom.

Vendredi 4 septembre 2020, Gérard Depardieu s'est converti à l'orthodoxie lors d'une cérémonie solennelle qui s'est tenue dans la cathédrale russe Saint-Alexandre-Nevsky, dans le très chic 8e arrondissement de Paris. L'information est signée Valeurs actuelles, qui a assisté à la cérémonie.

C'est dans une Mercedes noire que la figure emblématique du cinéma français est arrivée à 16h30. Ce baptême s'est déroulé en présence d'un cercle restreint composé simplement d'une trentaine de personnes. Comme à son habitude, Gérard Depardieu a apporté sa touche personnelle en mettant un peu plus de vie qu'à l'accoutumée lors de cette cérémonie religieuse, avec des "gestes animés et parfois fantasques, inhabituels au sein d'une cérémonie orthodoxe". Son baptême s'est conclu sous les "chants solennels du choeur et les prières des célébrants" et le nouveau chrétien orthodoxe s'est fait "abondamment asperger le corps et la tête d'eau", un rite qui a été accompagné d' "étreintes bruyantes et joyeuses".