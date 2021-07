Gérard Holtz, son divorce avec la mère de ses fils : "J'ai été tellement choqué..."

Déjà dix ans que Gérard Holtz partage la vie de sa belle et douce Muriel Mayette-Holtz. Depuis sa superbe maison sur les hauteurs de Nice, le couple se livre à coeur ouvert à nos confrères du magazine Gala. L'occasion pour le célèbre journaliste sportif de se confier sur sa différence d'âge avec sa femme, de dix-sept ans sa cadette, et d'évoquer son divorce avec la mère de ses fils.

Cette différence avec Gérald Holtz, 74 ans, Muriel Mayette-Holtz ne la ressent pas. "Je n'y pense jamais. Bien sûr, je m'inquiète quand il a des problèmes de santé, mais comme je m'en inquiéterais quelque soit son âge. Je n'imagine pas la vie sans lui", assure la directrice du Théâtre National de Nice, anciennement à la tête de la Comédie-Française et de la Villa Médicis à Rome.

De son côté, le journaliste retraité est dans le même état d'esprit : "C'est certain que je récupère moins vite qu'avant quand je fais du sport, mais globalement, je n'y pense pas au quotidien. Il n'y a pas de différence entre nous dans le comportement, ni dans le vocabulaire, ni dans la façon de s'habiller. Il y a, certes, presque une génération entre nous, mais je ne la ressens pas. 'Mu' dit souvent que j'ai 5 ans d'ailleurs ! Donc, notre amour dépasse complètement les critères de l'âge ordinaire."

Cette histoire d'amour avec sa compagne de 57 ans, Gérard Holtz la vit comme celle de la maturité, "avec une bonne dose de fraîcheur". Et son divorce passé n'y est pas pour rien dans cette nouvelle vision du couple. "Au moment du divorce d'avec la mère de mes deux fils, Julien et Antoine, j'ai été tellement choqué de voir notre amour s'éteindre comme le feu dans une cheminée, que je me suis mis à écrire sur l'amour. Ce qu'il engendre : l'admiration, la sexualité, le désir, l'humour, le compromis, le respect, la tendresse, la complicité, le plaisir d'être ensemble, se souvient-il. Quand j'ai rencontré Muriel, mon amour chérie, tout y était. Pourquoi je l'aime tant ? Parce qu'elle est toutes les femmes à la fois." Une bien belle déclaration !

L'intégralité de l'interview croisée de Gérard Holtz et sa compagne Muriel Mayette-Holtz est à retrouver dans le magazine Gala, actuellement en kiosques.