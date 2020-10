Gérard Jugnot clownesque et "dingue" du Cirque Bouglione

Dingue, c'est le nouveau spectacle du cirque Bouglione. Pour sa nouvelle saison, l'institution du cirque a dû s'adapter aux nouvelles mesures sanitaire, Covid-19 oblige. La pandémie a empêché les artistes internationaux - habituellement venus de Chine, des États-Unis ou de Russie -, de participer au spectacle. Ceux qui ont pu faire le déplacement ont joué en après-midi, à cause du couvre-feu, dans des bâtiments adaptés.

La soirée du 16 octobre 2020 avait un goût spécial, puisque tous les bénéfices du spectacle ont été reversés à l'association Le Rire Médecin. Pour l'occasion, son parrain, Gérard Jugnot a donné de sa personne, se transformant en clown. Cette association se bat pour que des clowns interviennent auprès d'enfants hospitalisés, une action thérapeutique efficace qui permet d'oublier un temps la maladie.

Au sein du célébrissime Cirque d'Hiver, on a vu défiler des artistes aussi talentueux que différents. Dans Dingue, on pouvait admirer les contorsions de George Faining, "l'homme caoutchouc", les hula hoops envoûtants de Géraldine Philadelphia, le célèbre clown Totti, les sangles aériennes et chorégraphiées d'Adèle Fame ou encore, la roue de la Mort des Duo Shock. Jonglerie, fil souple, orchestre, acrobates et même dressage équestre, avec Regina Bouglione : c'est un enchaînement presque magique.

"Nous savons que nous pouvons compter les uns sur les autres. Depuis toujours. Même si, pendant ces mois périlleux, les artistes ont été impactés, ils se sont adaptés. N'est-ce pas le propre des acrobates que de retomber sur leurs pieds ? Des mauvais jours, nous en avons connu et nous les avons vaincus", a déclaré Francesco Bouglione, bien décidé à faire triompher le rire dans un spectacle Dingue.

Dingue, un spectacle de 2 heures, du 17 octobre 2020 au 3 janvier 2021, toujours au Cirque d'Hiver, à Paris.