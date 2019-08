Germain Louvet : "Je suis gay", le danseur étoile raconte son coming out

Un visage angélique aux traits fins et une grâce dans les gestes à la fois douce et puissante, Germain Louvet est le nouveau phénomène de l'Opéra de Paris. Interviewé par Têtu, le danseur étoile de 26 ans raconte quand et comment il a découvert son homosexualité : "Vers 15 ans, tout est devenu clair pour moi. (...) J'ai fait mon coming out à mes parents plus tard, vers 19-20 ans." Pourquoi avoir attendu ? Parce qu'il voulait leur présenter un homme bien dont il serait amoureux et, surtout, "digne de les rencontrer".

Finalement c'est un chagrin d'amour qui m'a amené à leur dire

Originaire de Givry, près de Chalon-sur-Saône, l'artiste confie que c'est pourtant après sa première déception sentimentale qu'il a osé parler à ses parents. Le coeur brisé, le jeune homme a naturellement ressenti le besoin de se rapprocher des siens et d'enfin mettre des mots sur son homosexualité. Il raconte : "Finalement c'est un chagrin d'amour qui m'a amené à leur dire : "J'ai rencontré un garçon, on a rompu." Je leur ai dit ça comme ça. Je n'ai pas dit : "Je suis gay." Ils étaient contents que je leur parle. Je me suis rendu compte que ne pas avoir révélé mon homosexualité plus tôt m'avait éloigné d'eux, d'une certaine manière."

La personne avec qui je vis est très importante pour moi

Actuellement en couple, Germain révèle être très amoureux de son compagnon et avoir beaucoup de projets avec lui : "La personne avec qui je vis est très importante pour moi et elle fait partie de mon équilibre. Nous sommes en osmose. Je me projette à très long terme avec la personne avec qui je suis depuis trois ans. Et on a plein de projets ensemble..."