Gianluigi Donnarumma : La nouvelle star du PSG en couple avec une bombe italienne

Il n'a que 23 ans et pourtant Gianluigi Donnarumma est une star du football depuis près de 7 ans maintenant. Phénomène de précocité, le gardien de but a été élu meilleur joueur de l'Euro 2021, remporté par l'Italie de Marco Verratti et après ce fabuleux exploit, les plus grands clubs se sont intéressés à lui et c'est finalement le Paris Saint-Germain qui l'a fait signer. Obligé de faire avec la présence d'un autre gardien de grande qualité en la personne de Keylor Navas, le géant de 1m96 a été installé comme numéro 1 cette année par son entraîneur, Christophe Galtier. Ce soir, face au promu toulousain, celui que l'on surnomme Gigio devrait être titulaire et espère bien aider son club à remporter la victoire.

Si tout va pour le mieux en ce début de saison pour le coéquipier de Neymar et Mbappé, c'est également le cas dans le cadre privé. L'ancien gardien du Milan AC, qui n'est plus du tout en odeur de sainteté dans son ancien club, est en couple depuis de nombreuses années avec une ravissante italienne. Gianluigi Donnarumma et Alessia Elefante sont en couple depuis 2016, à une époque où ils n'avaient encore que 17 ans et désormais, les deux tourtereaux sont fiancés et le mariage ne devrait plus trop tarder. Pour ce qui est de la jeune femme, on sait très peu de choses sur elle et visiblement elle ne court pas après la célébrité puisque son compte Instagram est en privée et compte très peu d'abonnés.

Pour avoir un aperçu de sa beauté, il faut donc se tourner vers le compte Instagram du gardien du PSG, qui compte déjà plus de 4,4 millions d'abonnés. Gianluigi Donnarumma est très amoureux de sa belle Alessia et il n'hésite pas à lui déclarer sa flamme, notamment pour son anniversaire, qui a lieu le 25 mai. Il y a quelques jours, les amoureux se sont offerts une belle journée à deux en se rendant dans un parc d'attractions bien connu. "Une journée extraordinaire en compagnie des super-héros Marvel à Disneyland Paris", écrit le sportif sur sa page Instagram.