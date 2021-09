Gigi Goode : la star de RuPaul's Drag Race fait son coming out transgenre

Avec beaucoup de fierté et de tendresse, Gigi Goode a annoncé être une femme transgenre à ses fans. Dans une vidéo publiée le dimanche 29 août 2021, la candidate de l'émission RuPaul's Drag Race (Netflix) a expliqué avoir débuté sa transition il y a huit mois, au mois de janvier. Elle a ainsi commencé à prendre de l'oestrogène ainsi que des bloqueurs de testostérone.

Gigi Goode, tout juste 23 ans, explique que le confinement lui a donné beaucoup de temps pour réfléchir sur son identité de genre. "Sur Drag Race, il y a bientôt deux ans, je me présentait en tant que gender fluid, ce à quoi je m'identifie toujours. Je veux dire que j'en apprends plus sur le côté non-binaire. Ca a été une révélation (...) J'ai ouvert les yeux sur la personne que j'étais supposée être et pour moi, c'était une personne trans et non-binaire", a expliqué la jeune femme, qui répond désormais aux pronoms she/her.

Gigi Goode indique au passage qu'elle a subi des opérations esthétiques de "féminisation" sur son visage. "Sans rentrer dans les détails de ce que j'ai fait ou non - ça ne regarde personne à part moi - j'ai féminisé les parties qui en avaient besoin. Je vais ressembler un tout petit peu plus à une femme", a poursuivi la star de la saison 12 du show américain. Elle a toutefois publié une vidéo d'elle les yeux couverts de bleus, un bandage autour du crâne.