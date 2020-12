Ross Mathews (RuPaul's Drag Race) a perdu 22kg après un drame terrible

Puisqu'une transformation physique suscite toujours l'émotion, Ross Mathews a reçu les félicitations de nombreuses figures emblématiques de la compétition de Drag Queens qu'il co-anime : Michelle Visage, Carson Kressley, ses collègues juges, mais aussi Brooke Lynn Hytes - The Queen of the North - ou Nina West. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'il impressionne le monde en se délestant de quelques kilos. En 2007, il avait participé à l'émission Celebrity Fit Club et avait fait gagner son équipe en perdant plus de 18kg. Décidément, son corps est un temple. C'est le maître mot de ces dernières semaines. Lors d'un partenariat conclut le 2 décembre 2020, Ross Mathews a avoué qu'il était un ancien fumeur. Il avait décidé d'arrêter la cigarette, plus jeune, après la mort de son père, décédé d'un cancer...