Chi Chi Devayne (RuPaul's Drag Race) est morte à 34 ans

Chi Chi Devayne avait participé à la huitième saison de l'émission RuPaul's Drag Race et avait obtenu la quatrième place du podium, derrière Bob the drag queen, Kim Chi et Naomi Smalls. La "Bayou Queen" était revenue faire un tour dans la work room du show en 2018 à l'occasion de All Stars 3, qu'elle avait plus ou moins abandonné à sa manière, par modestie face à ses soeurs. On retiendra d'elle de grands moments de rigolades, un sourire immense et un lypsinc assassin, entourée de perles, sur And I am telling you I'm not going de Jennifer Holliday. Rest in power, Zavion Davenport...

Yohann Turi