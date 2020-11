Gillette : Simon Vendeme, le mannequin de la pub, répond à la polémique homophobe

La masculinité toxique, Gillette tente régulièrement de l'effacer à coups de mousse à raser et de campagnes publicitaires inclusives. Le jeudi 19 novembre 2020, à l'occasion de la Journée internationale de l'homme, la célèbre marque de rasoir a dévoilé une nouvelle série d'affiches. Sur ces visuels, disponibles entre autres dans les couloirs du métro de Paris, les modèles sont loin des stéréotypes que l'on nous rabâche depuis l'enfance. On peut, entre autres, apercevoir plusieurs représentants de la communauté queer, dont Lois, un jeune homme trans de 22 ans, et le couple formé par le jeune youtubeur Simon Vendeme et son petit-ami Mickael - connu en ligne sous le pseudonyme de Snake.

Beaucoup de personnes continuent de considérer bêtement que les gays ne sont pas de vrais hommes

Forcément, les grands messieurs poilus bloqués au Moyen-Âge se sont sentis touchés, souillés dans leur virilité. Chose qu'ils n'ont pas manqué de signaler sous les diverses publications de la marque sur Twitter. "J'ai vu que ça commence à faire polémique ici alors étant directement concerné, je voulais vous partager ma réaction, a fini par répondre le jeune Simon Vendeme. Pour la première fois une pub Gillette avec un couple LGBTQ+ voit le jour sur les réseaux sociaux et est affichée dans des dizaines de stations de métro à Paris ! Les réactions homophobes et machos fusent, car beaucoup de personnes continuent de considérer bêtement que les gays ne sont pas de vrais hommes à part entière. Mais pour commencer, qu'est-ce qu'un vrai homme ? Il y a tellement de façon d'être masculin. Il n'y a pas qu'un type de masculinité prédéfinie et cette pub le souligne aujourd'hui avec mon couple."