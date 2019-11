Goo Hara : La star de K-pop de 28 ans a laissé une lettre avant son suicide

Sa mort a été un tremblement de terre dans le monde de la K-Pop, la star Hara s'est suicidée à l'âge 28 ans. Elle n'en était, hélas, pas à son premier coup d'essai. Suite à sa tentative de suicide au mois de mai, Hara avait présenté ses excuses à sa communauté pour l'avoir choquée : "Je suis désolée d'avoir causé autant d'inquiétude et d'agitation, avait-elle déclaré à un journal coréen. Pour ce qui concerne ma santé, je me rétablis... J'ai souffert le martyre à cause d'un certain nombre de problèmes qui s'accumulent. Mais à partir de maintenant, je vais faire en sorte d'avoir le coeur blindé et de me montrer sous mon meilleur jour."

Aujourd'hui, le South China Morning Post rapporte que l'ancienne star du groupe Kara a laissé une "lettre manuscrite pessimiste à propos de sa vie" sur sa table de chevet avant de se donner la mort. Hara avait été victime de revenge porn de la part de son ex-petit ami Choi Jong-bum accusé et condamné pour avoir publier une photo d'elle nue. Il la faisait également chanter à propos de sextapes.

Le monde de la K-Pop connait une vague de suicide. Les "idoles" coréennes, forgées de toutes parts par l'industrie musicale et les producteurs pour en faire des poules aux oeufs d'or, sont souvent soumises à d'énormes pressions. Ils sont tenus par des contrats très sérieux qui leur mettent un certain nombre de barrières. Parmi les multiples interdictions : la nudité même partielle, la cigarette ou les relations amoureuses.