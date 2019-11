Hara : La star de la K-Pop retrouvée morte à 28 ans

Suite à sa tentative de suicide au mois de mai, Hara avait présenté ses excuses à sa communauté pour l'avoir choquée : "Je suis désolée d'avoir causé autant d'inquiétude et d'agitation, avait-elle déclaré à un journal coréen. Pour ce qui concerne ma santé, je me rétablis... J'ai souffert le martyre à cause d'un certain nombre de problèmes qui s'accumulent. Mais à partir de maintenant, je vais faire en sorte d'avoir le coeur blindé et de me montrer sous mon meilleur jour."

Sa mort brutale, un mois après celle d'une autre figure de la K-Pop, Sulli (25 ans), prise peu auparavant dans un scandale après en avoir accidentellement montré un peu trop sur Instagram, et bientôt deux ans après celle de Kim Jong-Hyun du boysband Shinee, qui s'est suicidé en décembre 2017, accablé par la dépression, relance le débat sur la pression extrême qui s'exerce sur les jeunes vedettes, recrutées et entraînées très jeunes pour devenir des idoles, au mépris de leur santé mentale et des dangers que leur réservent les réseaux sociaux.