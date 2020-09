Good Doctor : Shaun amoureux de Carly, Freddie Highmore en dit plus

Tout le monde attendait que la flamme qui brûle entre Shaun et Lea prenne vie dans la saison 3 de Good Doctor, diffusée depuis le 22 septembre 2020 sur TF1, mais le jeune interne en chirurgie, autiste et surdoué, a finalement craqué sur une autre jeune femme qui travaille avec lui au Saint Bonaventure Hospital de San José : la jolie Carly Lever, chef du service pathologie qui sait aborder les autistes puisque sa soeur l'est également.

Shaun tombe amoureux pour la toute première fois de sa vie, une étape importante qui n'est pas sans apporter son lot de difficultés. Freddie Highmore, qui l'incarne, s'en est expliqué au Parisien (édition du 29 septembre). "On va vite voir que l'amour n'est jamais facile, même lorsque deux êtres éprouvent des sentiments très forts l'un envers l'autre", a confié l'acteur britannique de 28 ans. "Pour Shaun, ce sont des petits pas qu'il prend avec extrêmement de précautions, car il tombe amoureux pour la première fois. Ce sont des sensations nouvelles, vraiment importantes à jouer", a partagé celui qui a été révélé très jeune dans Charlie et la chocolaterie.