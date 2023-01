Grand cap pour Ashley Olsen : la célèbre jumelle mariée à son chéri Louis, cérémonie discrète

Ce n'est pas parce qu'Ashley et Mary-Kate Olsen sont jumelles qu'aucune autre personne ne peut partager la vie des comédiennes et créatrices de mode. L'une d'elle vient d'ailleurs de passer le cap du mariage. Ashley Olsen, 36 ans, a profité de la magie des fêtes de fin d'année pour épouser son chéri, l'artiste Louis Eisner, au cours d'une cérémonie très intime le 28 décembre dernier. C'est dans leur villa du quartier de Bel Air, à Los Angeles, que le couple a convié une poignée de proches et d'amis, une cinquantaine de personnes au total, pour assister à l'un des plus beaux jours de leur vie selon le sérieux site Page Six.

Peu de détails ont fuité concernant l'événement. Une discrétion à l'image du couple qui, en cinq ans de relation, n'a fait qu'une apparition officielle lors d'une soirée organisée par le père de l'artiste en 2021. On ne peut donc qu'imaginer la journée et la soirée au cours desquelles Ashley Olsen a dû se mettre sur son 31 - qu'elle avait peut-être elle-même créé - pour briller en société.

Le mariage, chacune son tour

S'il s'agit d'une grande première pour Ashley Olsen, à qui l'on a connu des histoires d'amour avec Matt Kaplan, Lance Armstrong ou encore Justin Bartha, sa soeur Mary-Kate était déjà passée par là. Après des romances avec, entre autres, Stavros Niarchos, l'ex-compagnon de Paris Hilton, la comédienne était tombée amoureuse d'un Frenchie on ne peut plus proche de l'ancien président Nicolas Sarkozy : son frère Olivier. Malgré leurs 17 ans d'écart, les tourtereaux s'étaient passés la bague au doigt. Mais après six années de mariage et presque 10 ans de relation, les rumeurs de séparation sont confirmées par leur divorce.

Pour l'heure, la descendance d'Ashley et Mary-Kate Olsen n'est pas encore assurée. Les jumelles n'ont pas eu l'occasion de devenir maman pour l'instant. Reste à savoir si les business women en ont envie et si bébé il y a, elles leur réserveront le même parcours que celui qu'elles ont connu dès leur plus jeune âge sur les plateaux de tournage.