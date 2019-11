Grégoire Hussenot (Vous êtes super) : Mort du youtubeur "super" à 29 ans

À seulement 29 ans, Grégoire Hussenot a trouvé la mort. Une terrible nouvelle signalée par son frère sur les réseaux sociaux. "Lundi 25 novembre, Grégoire nous a malheureusement quittés. Une messe aura lieu vendredi 29 novembre à 11h00, à l'église Saint Germain, à Andrésy (Yvelines)", a-t-il écrit dans une publication Facebook, sans plus de précisions sur les circonstances du décès.

Le vidéaste avait connu une certaine notoriété grâce à un concept porté sur la bienveillance et l'entraide : Vous êtes super. Grégoire Hussenot a ensuite décliné ses talents pour le petit écran, où il présentait une émission sur France 5. À bord d'une 2CV, il parcourait les routes de France à la recherche de personnes souhaitant réaliser des projets. Un concept inspirant et porté sur l'humain qu'on a ensuite retrouvé sur France 3, dans Ensemble c'est mieux.

Sur les réseaux sociaux, les hommages se multiplient. Sciences Po Rennes, où Grégoire avait étudié, se rappelle de cet "étudiant qui plus que quiconque avait su faire de Sciences Po Rennes un endroit spécial et unique où étudier". "Une créativité fédératrice et des valeurs qu'il aura su transmettre à tout le cercle des étudiants et en dehors. Toutes nos pensées vont à ses proches et à son épouse Élise", est-il indiqué.

Certaines personnalités publiques ont réagi à sa triste disparition. Umut Bozok, footballeur de l'équipe du FC Lorient, a écrit : "T'avais un grand coeur", sur Twitter. Moundir, célèbre candidat de télé-réalité, lui a dédié une publication sur Instagram : "Repose en paix mon ami. "Tu es super", merci pour ta bienveillance envers moi durant nos tournages... Apprendre cela en pleine tête fut un K.O."