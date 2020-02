Greta Thunberg en deuil : Tendre hommage à son grand-père Olof, mort à 75 ans

C'est sur les réseaux sociaux que Greta Thunberg a annoncé la triste nouvelle. Le lundi 24 février 2020, la jeune militante a perdu son grand-père, le célèbre acteur et réalisateur suédois Olof Thunberg.

"Hier soir, mon grand-père Olof Thunberg est décédé. C'était l'un des plus grands acteurs suédois et montait sur scène depuis plus de 75 ans. C'est l'une des plus belles personnes que j'ai jamais rencontrées. Il nous manque terriblement", a écrit Greta Thunberg en légende d'un émouvant diaporama sur Instagram.

Olof Thunberg était l'un des acteurs les plus populaires de Scandinavie. Il s'était fait connaître du grand public avec son rôle dans Lumière d'hiver d'Ingmar Bergman en 1963. Avec plusieurs dizaines de films, il accomplit l'exploit de traverser les âges. En 1967, il est la voix du tigre Sere Khan, dans Le Livre de la jungle, rôle qu'il reprendra en 2003. Les deux films sont des productions Disney, tout comme Monstres et Cie, en 2001, film dans lequel il interprète Henri Waternoose.

Greta est devenue une icône mondiale depuis un peu plus d'un an, mais sa conscience climatique est ancrée depuis bien plus longtemps. En décembre 2019, Paris Match révélait que son éveil militant avait commencé lorsqu'elle avait 8 ans devant un documentaire sur les ours polaires et la menace du réchauffement climatique sur l'espèce.