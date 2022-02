Grey's Anatomy : Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca) est marié à une très jolie brune

C'est la meilleure décision que j'ai prise

Si la cérémonie s'était déroulée dans la plus grande discrétion, Giacomo Gianniotti avait fini par partager quelques aperçus du jour J sur les réseaux sociaux. "Notre mariage a été un premier voyage autour du soleil, écrivait-il sur Instagram en avril 2020, à l'occasion de leurs noces de coton. Joyeux anniversaire mon amour. On continue à s'aimer, à rire et à danser dans la cuisine. C'est la meilleure décision que j'ai prise. J'envoie de l'amour à tous mes amis, à ma famille et à tous ceux qui étaient présents pour nous l'année dernière, et qui continuent à m'envoyer des souvenirs un an plus tard. Quel beau moment, quelle fête. J'aimerais pouvoir y retourner. Mon conseil, à vous tous : épousez votre meilleure amie..."