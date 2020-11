Guillaume Canet et Marion Cotillard : Le début de leur romance flou... et teinté d'infidélité

Depuis maintenant treize ans, Marion Cotillard et Guillaume Canet filent le parfait amour. A moins que le début de leur romance remonte à quelques années avant ça... Les deux acteurs se connaissaient déjà depuis quelque temps au moment de tourner pour la première fois ensemble dans le film Jeux d'enfants, en 2002. A cette époque, chacun d'eux est déjà en couple et mentionne sa moitié ouvertement à la télévision. Mais en coulisses, les deux comédiens étaient déjà (très) proches.

C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Guillaume Canet lors d'un passage remarquée dans l'émission Salut les Terriens ! en 2017. La star venue présenter le film Rock'n'Roll a d'abord découvert un magnéto datant du 13 septembre 2003, dans lequel il apparaît au côté de sa future compagne sur le plateau de Tout le monde en parle, pour promouvoir Jeux d'enfants : à la question "cap ou pas cap d'embrasser Marion Cotillard sur la bouche ?", on entend l'acteur répondre : "Absolument pas. La première raison c'est parce que je suis acteur et je le fais dans un film. La deuxième raison c'est que j'ai ma charmante chérie et amoureuse qui n'aimerait pas ça et je le comprendrais." Et sa partenaire ajoute : "Et mon charmant amoureux n'aimerait vraiment pas ça non plus."

Dans cet extrait, Guillaume Canet fait ainsi référence à son épouse, l'actrice Diane Kruger, à laquelle il a été marié entre 2001 et 2006. Ensemble, ils ont joué dans plusieurs films : Mon idole (2002), Narco (2004), Joyeux Noël (2005), Farewell (2009)... De son côté, Marion Cotillard a partagé la vie de l'acteur Stéphan Guérin-Tillié entre 2000 et 2005, avant de fréquenter le chanteur Sinclair, jusqu'en 2007. Sauf que sur le plateau de Salut les Terriens ! dix ans plus tard, Guillaume Canet a semé le doute dans la chronologie de leur histoire...