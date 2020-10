Halsey : La chanteuse s'est rasée la tête !

Une transformation de plus pour Halsey ! Celle-ci s'était récemment affichée coiffée de cheveux roses pour célébrer son partenariat avec la marque Magnum. La jeune femme avait également provoqué une polémique à cause de tresses : de nombreux internautes l'ont accusée d'appropriation culturelle en adoptant une coiffure moquée ou dénigrée quand portée par des filles noires. Halsey avait alors précisé qu'elle était métisse, née d'un père afro-américain, malgré sa peau blanche.

Côté musique, Halsey est toujours privée de concert à cause de la Covid-19 et de l'interdiction des larges rassemblements. Au cours de ce repos forcé, elle a manifesté contre le racisme et les violences policières après le meurtre de George Floyd à Minneapolis, et s'est impliquée dans la campagne présidentielle en incitant les jeunes à voter. Les Américains éliront leur prochain président le 3 novembre prochain.