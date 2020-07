Halsey : Toute rose et gourmande, elle devient égérie Magnum

Halsey devient égérie Magnum ! La chanteuse américaine a été choisie pour être le visage de la nouvelle campagne de la marque de glaces. Le jeudi 16 juillet 2020, Halsey a même donné un concert en live, sur sa chaîne YouTube.

Devant plus de 330 000 spectateurs, elle a interprété son titre Be Kind, en featuring avec le DJ Marshmello, musique officielle du film de la nouvelle campagne de Magnum, Fidèle au plaisir.

"Je me suis toujours imposé de m'exprimer sans retenue et de ne faire que ce qui me rend véritablement heureuse, sans crainte du jugement ou de la critique. Et je pousse mon entourage à faire de même. Je suis tellement heureuse d'être partenaire de Magnum pour cette campagne qui va donner envie aux gens de revendiquer leur singularité et d'explorer ce que le plaisir signifie vraiment pour eux", s'est réjouie Halsey, au sujet de cette campagne.

"Mon espoir avec cette campagne est qu'elle puisse les inspirer et leur donner envie d'afficher fièrement ce qui fait leur individualité. L'art et les artistes n'existeraient pas si nous n'avions pas la possibilité d'exprimer qui nous sommes vraiment, ni de le faire savoir", a tendrement ajouté l'artiste américaine.

Après Aya Nakamura, Iris Apfel, Bella Hadid ou encore Cara Delevingne, Magnum s'associe aujourd'hui avec Halsey, artiste engagée. La chanteuse a récemment lancé la Black Creators Funding Initiative (BCFI), qui met en lumière le talent d'artistes noirs émergents.