Halsey : Déguisée pour Halloween, elle officialise avec son nouveau chéri

Ce week-end, les stars se sont mobilisées pour Halloween ! Halsey y a activement participé en assistant à deux soirées déguisées. Elle a surtout profité de l'événement pour officialiser sa nouvelle relation amoureuse, avec l'acteur Evan Peters, qui fut précédemment en couple et fiancé (jusqu'en mars 2019) avec l'actrice Emma Roberts.

La vie sentimentale des célébrités passionne leurs nombreux fans. Ceux de Halsey découvrent le visage de son nouveau petit ami. L'heureux élu s'appelle Evan Peters, a 32 ans et exerce le métier d'acteur. Evan est un des héros de la série American Horror Story, présent depuis la première saison. Au cinéma, il s'est distingué dans les deux derniers volets de la saga X-Men (X-Men: Apocalypse et X-Men: Dark Phoenix, sortis en 2016 et le 5 juin 2019), ainsi que dans Deadpool 2.

Evan Peters enchaîne les rôles sur grand et petit écran. Vendredi 25 octobre 2019, il s'est à nouveau transformé en se maquillant le visage pour la soirée déguisée organisée par Halsey, un événement baptisé "Almost Famous". La chanteuse s'était inspirée d'une autre star, le chanteur Marilyn Manson, pour son déguisement.