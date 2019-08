Harry Styles très marqué par sa rupture avec la Française Camille Rowe

Harry Styles est la star du nouveau magazine américain Rolling Stone du mois de septembre 2019. Dans un long portrait dédié au chanteur de 25 ans, son ami et collaborateur Tom Hull s'est confié sur sa rupture douloureuse avec le top français Camille Rowe, survenue à l'été 2019. Le couple se fréquentait alors depuis un an.

"Il était au beau milieu de cette rupture qui a eu un grand impact sur lui. Je suis arrivé au studio le tout premier jour et je portais de très jolis mocassins. C'est son ex-petite amie à cause de laquelle il était si triste qui m'en avait fait cadeau, elle avait acheté des mocassins pour toute ma famille. Nous étions encore de proches amis. Je me suis dit 'J'aime ces mocassins. Est-ce que je peux les porter ? Est-ce que c'est bizarre ?' Dès la première demi-heure, il m'a regardé et m'a demandé 'D'où viennent ces mocassins ? Ils sont cool'. Il a vécu tout un voyage émotionnel avec elle, toute cette relation. Mais je lui ai dit : 'La meilleure façon de gérer ça, c'est d'en parler dans les chansons que tu écris.'"