Hélène Gateau, son chien empoisonné : choquée, elle alerte son public

Hélène Gateau a vécu une belle frayeur, le 11 décembre 2019. Un événement que la chroniqueuse de Vivement dimanche (France 2) et vétérinaire a raconté à ses abonnés le lendemain, sur Twitter.

La belle blonde de 39 ans a un petit chien prénommé Colonel, un border terrier qu'elle emmène partout avec elle. Mercredi dernier, Hélène Gateau et son fidèle compagnon à quatre pattes étaient au Bois de Boulogne, probablement pour faire une petite promenade. Et la chroniqueuse de Michel Drucker a dû faire face à une situation d'urgence. "Mon chien Colonel a été intoxiqué/empoisonné hier au Bois de Boulogne. Il s'en est sorti car étant veto, j'ai de suite vu l'urgence de la situation. Acte malveillant/substances illicites égarées ? Je suis choquée, j'invite tous les propriétaires à la plus grande vigilance", a-t-elle écrit en légende d'une photo de son toutou, allongé sur le sol, avec l'une de ses pattes bandées. Un cliché qui fait mal au coeur.

Hélène Gateau a ensuite invité ses abonnés à partager son message afin qu'il soit diffusé au maximum et que les personnes qui ont la chance d'avoir un chien soient alertées. Fort heureusement, Colonel semble aller beaucoup mieux aujourd'hui. Les internautes ont tout de même tenu à apporter leur soutien à sa maîtresse.