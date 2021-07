Hélène Mannarino : Qui est la nouvelle séduisante animatrice star de TF1 ?

Le 23 juillet 2021, TF1 diffusera Le Grand Quiz. Une émission durant laquelle des personnalités ont testé leurs connaissances sur le permis de conduire. Aux commandes, une nouvelle animatrice méconnue des téléspectateurs de TF1 mais qui fait partie du groupe : Hélène Mannarino. Mais qui est-elle ?

C'est à Valenciennes que la charmante brune de 31 ans a vu le jour. Elle est la petite dernière d'une famille de quatre enfants. C'est dans des établissements catholiques qu'elle a suivi sa scolarité, contrairement à ses deux soeurs et son frère. "Je ne pense pas que c'est parce qu'il fallait me cadrer mais parce que j'étais moins bonne. Après, c'est vrai que j'étais très influençable, je me rapprochais des 'bandes' qui sortent le midi alors que l'on n'avait pas le droit. C'était l'époque aussi qui voulait ça peut-être. Il faut savoir que ma maman était professeur des écoles dans le privé, cela vient peut-être aussi de là", a-t-elle confié à GQ en mai dernier.

Vers l'âge de 10 ans, elle s'est prise de passion pour le journalisme, en prenant notamment pour modèle Marc-Olivier Fogiel. Pour ses études supérieures, elle s'est donc tournée vers une licence de communication. Elle est partie à Lille pour suivre ses cours, mais sa première année ne s'est pas passée comme prévu : "J'aurais clairement pu prendre le TER de chez moi, à Valenciennes, c'était 45 minutes de trajet. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi je suis partie si vite. J'ai toujours été très très proche de mes parents. Encore aujourd'hui, je souffre d'être loin d'eux alors que j'ai 30 ans... Je ne suis pas très fière de cette période-là. J'avais 19 ans, la FAC, Lille, c'était festif." Trop festif au point qu'elle doive retourner chez ses parents.

Ses débuts dans les médias

Et c'est là-bas qu'elle a mis un premier pied dans les médias en effectuant un stage à NRJ Valenciennes, en parallèle de ses études d'histoire. Une belle première expérience. Elle a ensuite été stagiaire au standard de la radio RTL, pour la matinale de Vincent Parizot. Cela lui permet de croiser la route de Jean-Michel Apathie qui lui ouvre les portes du Grand Journal en 2011, en tant que stagiaire et assistante d'Ali Baddou. Un poste qu'elle a occupé durant six mois. Désireuse de poursuivre ses études, elle a intégré l'Institut Européen de Journalisme (IEJ) tout en étant stagiaire pour La Nouvelle édition.

C'est France O qui lui a offert son premier véritable poste en 2014 en tant que chroniqueuse pour Le Lab Ô, animée par Sébastien Folin. L'année suivante, elle est recrutée sur C8 pour travailler avec Laurence Ferrari dans son émission Le Grand 8. "La première fois qu'elle dit 'Hélène Mannarino, bonjour', j'étais impressionnée. Il y avait aussi Roselyne Bachelot à côté. Laurence Ferrari était bienveillante mais nous n'étions pas du tout un binôme. Et puis, je l'avoue, je commence alors à avoir la nostalgie des années Canal", s'était-elle souvenue lors de son entretien avec GQ. Malgré tout, elle poursuit sa collaboration avec C8 en tant que chroniqueuse pour Il en pense quoi Camille ?, présentée par Camille Combal (2016).

C'est en 2017 qu'Hélène Mannarino a intégré le groupe TF1 où elle avait jusque 2019 sa chronique Carte Blanche sur LCI. L'année suivante, elle a repris l'animation d'Appels d'urgence (TFX) et fin 2020, elle a présenté Rétroscopie sur TMC. Dès la rentrée, elle co-animera de La Matinale sur LCI en duo avec Stefan Etcheverry. Une nouvelle opportunité pour cette véritable touche-à-tout qui excelle aussi à la radio avec son portait inattendu, dans Culture Médias, sur Europe 1.